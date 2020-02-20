Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Взрывные чувства (эфир от 20.02.2020)

20 февраля 2020 21:00 Александр Кива
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Взрывные чувства (эфир от 20.02.2020)
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Взрывные чувства (эфир от 20.02.2020)

20 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.

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Смотрите в новом выпуске Вещдока: В марте 1979 года на Одесской киностудии во время съемок пострадали каскадеры Оксана Индюхова и Сергей Гулак. Кто-то подложил взрывпакет под сиденье грузовика, где сидел мужчина. В результате взрыва Сергей не справился с управлением автомобиля и сбил Оксану. Индюхова погибла на месте, а Гулак выжил. Его доставили в больницу. Кто желал этим двоим смерти?

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите уже в 21:00 на Интере и совсем скоро на нашем сайте TV.UA.

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