Евровидение-2020

Масленица 2020

Против течения
Смотрите онлайн Против течения на tv.ua.

Против течения

Героиня нанимается на новую службу. Это еще не так давно самый успешный яхт-клуб, приносящий огромную прибыль своим владельцам. Только дело кардинально изменилось после смерти жены. Дело оказалось заброшенным, но бизнес-вумен считает, что она может справиться с любым кризисом. Ранее убитый горем муж, сразу обращает внимание на новенькую сотрудницу. Ему нравится ее деловая хватка, умение находить выход из сложных ситуаций. Он сразу начинает делать девушке комплименты, всячески привлекает ее внимание. Их отношения становятся достаточно теплыми, но ни кто не задумывается о возможности их развития. Только вот бывший жених сразу понял, что с нынешним работодателем ее связывает что-то большее. Что бы помешать связи и вернуть возлюбленную он сообщает, что человек, с которым она теперь работает преступник. Он вор и бандит, и сам участвовал в смерти своей второй половины. Героиня не верит в это и хочет сама разобраться в ситуации. Она считает, что этот мужчина явно хранит тайну, но вот так ли она страшна, как рассказывают. Он похоже разочарован и не доверяет ни кому. Ей потребуется не мало времени для разъяснения всех нюансов.

Смотрите онлайн Против течения на tv.ua.

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK