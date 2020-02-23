Против течения

Героиня нанимается на новую службу. Это еще не так давно самый успешный яхт-клуб, приносящий огромную прибыль своим владельцам. Только дело кардинально изменилось после смерти жены. Дело оказалось заброшенным, но бизнес-вумен считает, что она может справиться с любым кризисом. Ранее убитый горем муж, сразу обращает внимание на новенькую сотрудницу. Ему нравится ее деловая хватка, умение находить выход из сложных ситуаций. Он сразу начинает делать девушке комплименты, всячески привлекает ее внимание. Их отношения становятся достаточно теплыми, но ни кто не задумывается о возможности их развития. Только вот бывший жених сразу понял, что с нынешним работодателем ее связывает что-то большее. Что бы помешать связи и вернуть возлюбленную он сообщает, что человек, с которым она теперь работает преступник. Он вор и бандит, и сам участвовал в смерти своей второй половины. Героиня не верит в это и хочет сама разобраться в ситуации. Она считает, что этот мужчина явно хранит тайну, но вот так ли она страшна, как рассказывают. Он похоже разочарован и не доверяет ни кому. Ей потребуется не мало времени для разъяснения всех нюансов.

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