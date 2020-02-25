Против течения: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 25.02.2020)

25 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию украинского сериала Против течения.

Смотрите в 3 серии сериала Против течения

В жизни Лизы приближалась торжественное событие. Она чувствовала себя счастливой и готовилась к свадьбе с любимым человеком. Однажды, померяв подарок будущей свекрови, у девушки случился приступ удушья. Она надела колье, которое ей подарила мама возлюбленного. Возможно жемчуг на свадьбе - плохой знак? С этой проблемой она решила обратиться к слепой провидице бабе Любе. Но что же на самом деле случилось с невестой?

3 серию сериала Против течения смотрите в 20:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.