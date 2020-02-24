Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Бандитская жена (эфир от 24.02.2020)

24 февраля 2020 21:00 Александр Кива
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Бандитская жена (эфир от 24.02.2020)
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Бандитская жена (эфир от 24.02.2020)
пресс-служба

24 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.

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Смотрите в новом выпуске Вещдока: Эта история произошла в апреле 1976 года в станице Новотитаровской. В багажнике выловленного из реки автомобиля, угнанного накануне у председателя сельсовета, обнаружено тело медсестры Виктории Шпак. У девушки был разбит затылок, ее руки связаны, а во рту – кляп. Следствие установило, что к гибели Виктории владелец машины непричастен. Но в доме убитой находят ее сумочку, а в ней – письмо с угрозами. Кому могла перейти дорогу обычная медсестра?

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите уже в 21:00 на Интере и совсем скоро на нашем сайте TV.UA.

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