Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Жилетка для слез (эфир от 25.02.2020)

24 февраля 2020 21:12 Александр Кива
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Жилетка для слез (эфир от 25.02.2020)
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Жилетка для слез (эфир от 25.02.2020)

25 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.

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Смотрите в новом выпуске Вещдока: В марте 1979-го в Одессе убита Маргарита Меркулова: женщину задушили ее собственным платком. В доме жертвы находят блокнот с записями ее матери, датируемыми 1964 годом – годом ее исчезновения. Сыщики начинают подозревать связь между убийством Маргариты и пропажей ее матери…

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите уже 25 февраля в 21:00 на Интере и совсем скоро на нашем сайте TV.UA.

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