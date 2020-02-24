Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Жилетка для слез (эфир от 25.02.2020)
24 февраля 2020 21:12
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Жилетка для слез (эфир от 25.02.2020)
25 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.
Вещдока: В марте 1979-го в Одессе убита Маргарита Меркулова: женщину задушили ее собственным платком. В доме жертвы находят блокнот с записями ее матери, датируемыми 1964 годом – годом ее исчезновения. Сыщики начинают подозревать связь между убийством Маргариты и пропажей ее матери…
Новый выпуск проекта Вещдок смотрите уже 25 февраля в 21:00 на Интере и совсем скоро на нашем сайте TV.UA.