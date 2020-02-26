Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Райкомовский ловелас (эфир от 26.02.2020)
26 февраля 2020 21:00
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Райкомовский ловелас (эфир от 26.02.2020)
26 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.
Вещдока: В октябре 1952 года в Киеве убили Василия Середюка, начальника отдела транспорта и связи райкома. Ему перерезали горло опасной бритвой. Обстановка в кабинете указывала на то, что накануне смерти у него в гостях была женщина. Также в кабинете обнаружен след от мужского британского военного ботинка. Но вахтер утверждает: к Василию никто не приходил. Об этом же свидетельствует отсутствие записей в журнале посещений. Как убийца смог попасть в здание и уйти незамеченным?
Новый выпуск проекта Вещдок смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.