Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Райкомовский ловелас (эфир от 26.02.2020)

26 февраля 2020 21:00 Александр Кива
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Райкомовский ловелас (эфир от 26.02.2020)
Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле: Райкомовский ловелас (эфир от 26.02.2020)

26 февраля на Интере и на сайте TV.UA вышел новый выпуск детективного проекта Вещдок. Особый случай. Преступник поневоле.

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Смотрите в новом выпуске Вещдока: В октябре 1952 года в Киеве убили Василия Середюка, начальника отдела транспорта и связи райкома. Ему перерезали горло опасной бритвой. Обстановка в кабинете указывала на то, что накануне смерти у него в гостях была женщина. Также в кабинете обнаружен след от мужского британского военного ботинка. Но вахтер утверждает: к Василию никто не приходил. Об этом же свидетельствует отсутствие записей в журнале посещений. Как убийца смог попасть в здание и уйти незамеченным?

Новый выпуск проекта Вещдок смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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