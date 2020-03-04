Мышеловка для кота: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 04.03.2020)

4 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5серию украинского сериала Мышеловка для кота.

Смотрите в 5 серии сериала [ Мышеловка для кота

Что может объединять студента, журналиста-алкоголика и учительницу? Азарт! Этих трех совершенно разных людей объединила страсть к одной опасной игре.

В один прекрасный день, каждый из них получает миллион долларов. И не успели они вдоволь насладиться радостью выигрыша, как стало понятно, что они сами стали ставкам в игре. Оказывается, на кону стоит еще три миллиона долларов ... и их собственные жизни! Троица решает узнать, во что все же их втянули.

5 серию сериала Мышеловка для кота смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.