Мышеловка для кота: украинские звезды рассказали, как бы отреагировали на внезапно полученный миллион долларов

Уже сегодня в 20:45 на «1+1» состоится премьера 12-серийного криминального детектива «Мышеловка для кота» о приключениях журналиста, учительницы и студента, которые неожиданно стали миллионерами.

Актеры сериала и другие популярные украинские звезды признались, как бы в реальной жизни отреагировали на «подарок» в виде миллиона долларов.

Дмитрий Суржиков, которого зрители «1+1» помнят по комедийному сериалу «СидОренко-СидорЕнко», в «Мышеловке для кота» играет некогда успешного журналиста Морозова, который временно оказывается безработным. По сюжету, внезапно став обладателем миллиона долларов, журналист сразу понимает, что попал в беду, и начинает собственное расследование. Дмитрий Суржиков поделился мыслями относительно своей реакции на возможный подобный случай в реальной жизни: «Присвоил бы я себе миллион, если бы неожиданно его нашел? Точно нет! Потому что надеяться на счастливый случай и всю жизнь потом оглядываться назад я не хочу. Вот сейчас у меня нет миллиона, ни в сумке, ни без нее. Я прекрасно просыпаюсь утром и засыпаю, кстати, тоже. Буду ли я счастлив, имея этот случайный миллион? Люди, которые заработали такие деньги честным трудом не очень спокойно себя чувствуют. А что же будет, если присвоить чужое?».

Татьяна Коновалова, которая исполняет в серале роль учительницы, также скептически относится к «легким» деньгам. «Я знаю, что любые дармовые деньги, особенно полученные в результате азартной игры, счастья не принесут. Лучше честно заработать средства, занимаясь любимым делом», - говорит актриса.

Также в сериале снялась звезда сериала «Папик» и участница нового сезона проекта «Голос країни» на «1+1» Дарья Петрожицкая. Ее с журналистом Морозовым по сюжету связывают нежные чувства. Актриса верит в предсказания на чеках, а вот в миллион долларов, владелицей которого можно внезапно стать, - не очень. И, смеясь, говорит, что если бы уже и получила такой сюрприз, то приобрела бы квартиру.

Миллионершей себя представила также модель и актриса «Женского Квартала» Валерия Товстолес: «Если бы я нашла миллион долларов, я бы в ту же минуту приобрела всем своим друзьям и близким билеты на Бали и устроила бы там свадьбу с любимым. Две недели я бы любовалась закатом солнца и обдумывала, как с пользой потратить такую ​​большую сумму».

А Даниэль Салем, эксперт «Одруження наосліп», участник «Голосу країни» и актер сериала «Доктор Вера» на «1+1», утверждает, что свой миллион надо заработать собственными силами. А то, что «падает с неба», лучше передать людям, которые больше всего нуждаются в помощи. «На найденный миллион долларов я бы построил хорошие дома престарелых и для бездомных, организовал бы систему постоянного питания для них. А еще закупил бы современную медицинскую технику в детские больницы. Ни копейки я бы не оставил себе», - говорит Даниэль Салем.

Напомним, в центре сюжета сериала «Мышеловка для кота» - игра, в которую оказываются втянутыми одновременно студент, журналист и учительница. Все они внезапно получают по миллиону долларов. Уже оправившись от такого подарка судьбы, они узнают, что стали ставками в чьей-то азартной игре, на кону в которой их собственные жизни и... еще три миллиона долларов! Узнав об этом, «мышки» начинают свою игру с «котами». Игру, в которой ставки могут обыграть самих игроков.

Не пропустите премьеру криминального детектива «Мышеловка для кота» - 2 марта в 20:45 на «1+1».