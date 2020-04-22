Добровольцы: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 22.04.2020)
22 апреля на канале Интер и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию сериала Добровольцы.
Сериал «Добровольцы» рассказывает историю семейства Жилиных, которых во времена раскулачивания и коллективизации отправили на Урал строить завод. Для главного героя, Федора Жилина, арестованного за отказ пойти против отца-кулака, строительство завода-гиганта стало спасением от ареста и отправки в лагерь. На Урале для Жилиных началась совершенно другая жизнь, в которой нашлось место не только трудовым достижениям, но и человеческим драмам. А затем грянула война, беспощадно разрушающая судьбы…
3 серию сериала Добровольцы (канал Интер) смотрите скоро на нашем сайте TV.UA.