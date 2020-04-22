Добровольцы: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 22.04.2020)

22 апреля 2020 20:45 Александр Кива
Добровольцы: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 22.04.2020)

22 апреля на канале Интер и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию сериала Добровольцы.

Читайте такжеНа Интере – премьера сериала Добровольцы
Смотрите в сериале Добровольцы

Сериал «Добровольцы» рассказывает историю семейства Жилиных, которых во времена раскулачивания и коллективизации отправили на Урал строить завод. Для главного героя, Федора Жилина, арестованного за отказ пойти против отца-кулака, строительство завода-гиганта стало спасением от ареста и отправки в лагерь. На Урале для Жилиных началась совершенно другая жизнь, в которой нашлось место не только трудовым достижениям, но и человеческим драмам. А затем грянула война, беспощадно разрушающая судьбы…

3 серию сериала Добровольцы (канал Интер) смотрите скоро на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы Добровольцы

Материалы по теме

Заклятые друзья: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
Сериалы

Заклятые друзья: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
Консультант: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
Сериалы

Консультант: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
Ветер любви: смотреть 9 серию онлайн
Сериалы

Ветер любви: смотреть 9 серию онлайн
Заклятые друзья: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 23.04.2020)
Сериалы

Заклятые друзья: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 23.04.2020)

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)

Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK