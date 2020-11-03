Однажды под Полтавой-11: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 04.11.2020)
3 ноября 2020 20:40
Юлия Крутиева
Однажды под Полтавой-11: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 03.11.2020)
пресс-служба канала ТЕТ
4 ноября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 серию 11 сезона сериала Однажды под Полтавой.
Смотрите в 13 серии ситкома Однажды под Полтавой-11
: под Полтавой жизнь не стоит на месте. Любимые герои взрослеют или, по крайней мере, делают вид. В 11 сезоне ситкома телезрители будут наблюдать как Яринка и Юрчик воспитывают Ярчика, познакомятся с еще большим количеством схем кума и способами их разоблачения участкового Саши, а также посетят магазин Веруни, где дед Петр поделится советами из мира интернета.
13 серию сериала Однажды под Полтавой-11 смотрите 4 ноября в 18:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии ситкома Однажды под Полтавой-11 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.