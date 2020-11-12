Папа рулит: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 12.11.2020)

12 ноября 2020 01:10 Юлия Крутиева
Папа рулит: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 12.11.2020)
Папа рулит: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 12.11.2020)
кадр из сериала

12 ноября на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 19 серию сериала Папа рулит.

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Смотрите в 19 серии ситкома Папа рулит: Сюжет комедийной истории расскажет о любящем отце. После того, как жена вернется на работу из декретного отпуска, папа поймет, что быть отцом большого семейства гораздо сложнее, чем казалось раньше. Но отступать поздно, вызов принят! Телезрители будут наблюдать, как герой справляется с семейными делами и заботами в головокружительно смешной премьере семейного ситкома “Папа рулит”.

19 серию сериала Папа рулит смотрите 12.11.2020 в 19:45 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии ситкома Папа рулит смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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