Пришелец: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 08.12.2020)
8 декабря 2020 02:00
Юлия Крутиева
Пришелец: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 08.12.2020)
пресс-служба
8 декабря на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 серию сериала Пришелец.
Смотрите в 13 серии ситкома Пришелец
: представьте себе Колю и Оксану, молодую пару, которая только начала налаживать семейный быт и взаимоотношения. А Коля еще и предложение руки и сердца готовится сделать. Но перед одним из самых ответственных моментов в жизни пары, совсем рядом с их домом, терпит крушение космический корабль с пришельцем на борту. Оксана решает помочь и убеждает жениха приютить гостя у них дома. Казалось бы, что добрый поступок не может привести к последствиям, но гость из другой планеты словно притягивает проблемы, которые приходится решать Оксане и Коле.
13 серию сериала Пришелец смотрите 08.12.2020 в 19:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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