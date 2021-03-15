Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 21 выпуск от 15.03.2021

15 марта 2021 06:30 Александр Кива
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 21 выпуск от 15.03.2021
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 21 выпуск от 15.03.2021
пресс-служба

Смотрите онлайн 21 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood (канал ТЕТ) 15.03.2021 на нашем сайте tv.ua

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Смотрите в 21 выпуске шоу Зірки, чутки & Hallywood:

Встречай звездно-несерьезно-гламурно-антипафосное шоу, которого так не хватало шоу-бизнесу — «Зірки, чутки & Hallywood»! Женя Таллер и Настя Елисеева — популярные Instagram-блоггеры, которые готовят для тебя крутые звездные хит-парады. Усы Павла Зиброва, поросенок Майли Сайрус, звезда Верки Сердючки — только эти двое знают, в каких хит-парадах окажутся эти и другие звездные атрибуты.

21 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood от 15.03.2021 смотрите в 17:15 на ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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