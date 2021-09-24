Козырное место - смотреть онлайн 6 серию от 21.09.2021

21 сентября на канале 2+2 вышла 6 серия сериала Козырное место. 6 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 6 серии сериала Козырное место

Мельник привлекает Коваля к расследованию ограбления и убийства супружеской пары. Задержание хулиганов в известном ночном клубе заканчивается перестрелкой. Профессиональный снайпер убивает владельца сети автозаправок, однако заказчик тоже не остается безнаказанным. Кличка киллера – Архитектор и свидетелей он не оставляет.

6 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua.