Козырное место - смотреть онлайн 6 серию от 21.09.2021

24 сентября 2021 19:33 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Козырное место - смотреть онлайн 6 серию от 21.09.2021

21 сентября на канале 2+2 вышла 6 серия сериала Козырное место. 6 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 6 серии сериала Козырное место

Мельник привлекает Коваля к расследованию ограбления и убийства супружеской пары. Задержание хулиганов в известном ночном клубе заканчивается перестрелкой. Профессиональный снайпер убивает владельца сети автозаправок, однако заказчик тоже не остается безнаказанным. Кличка киллера – Архитектор и свидетелей он не оставляет.

6 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua.

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