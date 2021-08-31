Козырное место: канал 2+2 рассекретил дату премьеры детективного сериала

В эфире 2+2 стартует остросюжетный сериал «Козырное место» с Артемом Позняком и Марком Дроботом в главных ролях. Подробнее - читайте в материале.

По сюжету, капитана полиции Сергея Коваля из спального и одного из самых «сложных» районов города переводят на «козырное место» – в элитное районное отделение, где служить выгодно и престижно. Но честному и бескомпромиссному оперативнику, который привык к жесткой криминальной жизни улиц, не по душе местные порядки – здесь стоит быть хитрым, беспрекословно выполнять приказы руководства и играть по его правилам. К тому же, новые коллеги встречают Коваля с неприязнью и не понимают его слишком импульсивных и прямолинейных методов работы. Но только Коваль, со своей решительностью, отчаянностью и связами в бандитских кругах, может задержать неуловимого киллера, известного как Архитектор.

Козырное место: съемки сериала / пресс-служба

Кастинг на роль Сергея Коваля длился несколько месяцев. Среди 72 актеров продюсеры выбрали Артема Позняка, известного по главной роли в одном из самых успешных сериалов канала 2+2 «Ментовские войны. Харьков». Ради проекта актеру пришлось похудеть на 10 кг.

Коваль – абсолютно открытый и честный оперативник, который привык действовать решительно. Но его прямота очень мешает оперативной работе. В центральном районе, где живут политики, звезды, влиятельные чиновники, нужно быть более сговорчивым и хитрым. Мне близка его прямолинейность, но в работе я все же не такой жесткий, – признается Артем Позняк. – За три месяца съемок мы отсняли десятки эффектных экшн-сцен: драки на ножах, погони, перестрелки, задержания преступников, для одного из эпизодов мне пришлось висеть на краю крыши столичного торгового центра.

Козырное место: актер Артем Позняк / пресс-служба

Также в сериале сыграли: Никита Вакулюк, Алексей Нежурко, Яна Ключник, Анастасия Олександрук, Юрий Яковлев-Суханов и другие.

Съемки проекта проходили в Киеве и области. Режиссер сериала: Тарас Ткаченко. В первом сезоне зрители увидят 30 серий.

Детективная премьера сериала «Козырное место» – 13 сентября в 21:30 на телеканале 2+2!

Козырное место: актер Марк Дробот / пресс-служба

Напомним,