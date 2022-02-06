Папаньки 4 сезон: смотреть онлайн 3-4 cерии (эфир от 01.02.2022)

1 февраля на СТБ вышли 3-4 серии сериала Папаньки 4 сезон. 3-4 серии 4 сезона сериала Папаньки смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 3-4 сериях сериала Папаньки 4 сезон

3 серия «Компромисс». Одним из ключевых персонажей 3 серии становятся Саша и Таня. Они отчаянно спорят от том, как нужно воспитывать Шурика. Таня боится за сына, пытается оградить его от возможных опасностей. А вот Саша настаивает на том, чтобы сын сам научился набивать свои шишки. В какой-то момент Таня соглашается с мнением Саши и отпускает Шурика одного кататься на велосипеде. Сколько выдержит тревожная мать? И подтвердятся ли все её опасения? А ещё – согласится ли Саша на второго ребенка?

4 серия «День рождения» В семье Козаченко знаменательное событие – Игорь собирается на своё первое свидание! Света и Егор готовят сына и вспоминают, какими были их первые свидания. Помогут ли Игорю наставления опытного отца? И дойдет ли он по итогу на свидание?

3-4 серии сериала Папаньки 4 сезон от 01.02.2022 смотрите онлайн на tv.ua.