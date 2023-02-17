Майже одружені: дивитися 7 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)

Дивіться у 7 серії серіалу Майже одружені 2023: Костя – колишній герой-коханець, який раптом знайшов саме ту єдину жінку, з якою вирішив пов’язати своє життя. Коли красуня Майя підійшла до вівтаря, більш щасливого моменту в житті нареченого годі було б уявити. Аж раптом замість весільної музики зазвучав аудіозапис із пікантним змістом. Шокована Майя впізнала голос коханого й почала вимагати пояснень. Але Костя не розумів, звідки взявся цей запис! Невже чоловік не полишив старе життя? Чи хтось умисно підставив Костю? Але навіщо? Дивіться у серіалі Майже одружені 7 серія від 10.02.2023.