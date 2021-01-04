Папаньки: 1 серия - смотреть онлайн от 04.01.2021

4 января 2021 20:55 Александр Кива
Папаньки: 1 серия - смотреть онлайн от 04.01.2021
Сериал Папаньки: смотреть 1 серию онлайн
пресс-служба

4 января на СТБ вышла 1 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 1 серию прямо сейчас на tv.ua.

Читайте такжеПапаньки 2 сезон: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 14.05.2020)
Никита ждет пополнения в семье и повышения. Пока что у него не складывается ни с одним, ни с другим.

Сериал Папаньки 1 сезон 1 серия от 04.01.2021 начался весело и задорно: один из главных героев Никита мчится ко своей второй половинке Ире, которая скоро должна родить. Никита готовится стать отцом, и это – самая ответственная работа в его жизни.

На Никиту в сериале Папаньки 1 серия навалилось все и сразу. Он вот-вот должен стать начальником отделения банка, чего с нетерпением ждет и он, и Ира. Ведь тогда молодая семья наконец-то сможет рассчитаться с долгами! К Никите в ожидании повышения уже начали подлизываться все его сотрудники. Но в последний момент что-то пошло не так – на эту должность внезапно назначают другого человека… Какие последствия ждут Никиту, который собирается рассказать своей беременной жене плохие новости? Смотрите в комедии Папаньки 1 серия 1 сезон.

У других папаш сериала Папаньки 1 сезон жизнь тоже бьет ключом.

Жене Егора позвонили из школы: их сын подлил зеленку в ведро уборщице. Теперь, конечно же, отец должен провести воспитательную беседу с маленьким сорванцом. Да только Егор – совсем не из таких пап. Он не только оценил выходку мальчика, но и разрешил ему прогулять школу: вместо этого Егор взял ребенка с собой на стройку. Вот тут-то у папы и сына и начались настоящие приключения… Без полиции не обошлось! Следите за развитием событий в сериале Папаньки 1 сезон серия 1.

Женя еле-еле справляется с обязанностями по дому: его жена уехала две недели назад, оставив его одного с тремя детьми. Теперь несчастный папаша пытается выстроить сложный план действий, чтобы везде успеть.

А в театре, где работает Женя, ждут гостей из министерства. Если его представление провалится – он останется без работы!

Как назло, в день премьеры заболел исполнитель главной роли…

У героев сериала Папаньки 1 сезон далеко не всегда получается быть идеальными отцами. Никита нервничает перед родами Иры, Егор из-за сына попадает в неприятности, а у Жени младшая дочь вообще пропала из детского сада. Как они справляются с этой сверхсложной работой – быть папой?

Облако тегов

сериалы видео Папаньки Папаньки 1 сезон

Материалы по теме

Сдается домик у моря: смотреть 18 серию (эфир от 19.09.2018)
Сериалы

Сдается домик у моря: смотреть 18 серию (эфир от 19.09.2018)
У прошлого в долгу: смотреть 4 серию (эфир от 18.09.2018)
Сериалы

У прошлого в долгу: смотреть 4 серию (эфир от 18.09.2018)
Одного разу під Полтавою-6: смотреть 4 серию (эфир от 18.09.2018)
Сериалы

Одного разу під Полтавою-6: смотреть 4 серию (эфир от 18.09.2018)
У прошлого в долгу: смотреть 3 серию (эфир от 18.09.2018)
Сериалы

У прошлого в долгу: смотреть 3 серию (эфир от 18.09.2018)

Популярное на сайте

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK