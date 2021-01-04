Папаньки: 1 серия - смотреть онлайн от 04.01.2021

4 января на СТБ вышла 1 серия сериала Папаньки. Смотрите онлайн 1 серию прямо сейчас на tv.ua.

Никита ждет пополнения в семье и повышения. Пока что у него не складывается ни с одним, ни с другим.

Сериал Папаньки 1 сезон 1 серия от 04.01.2021 начался весело и задорно: один из главных героев Никита мчится ко своей второй половинке Ире, которая скоро должна родить. Никита готовится стать отцом, и это – самая ответственная работа в его жизни.

На Никиту в сериале Папаньки 1 серия навалилось все и сразу. Он вот-вот должен стать начальником отделения банка, чего с нетерпением ждет и он, и Ира. Ведь тогда молодая семья наконец-то сможет рассчитаться с долгами! К Никите в ожидании повышения уже начали подлизываться все его сотрудники. Но в последний момент что-то пошло не так – на эту должность внезапно назначают другого человека… Какие последствия ждут Никиту, который собирается рассказать своей беременной жене плохие новости? Смотрите в комедии Папаньки 1 серия 1 сезон.

У других папаш сериала Папаньки 1 сезон жизнь тоже бьет ключом.

Жене Егора позвонили из школы: их сын подлил зеленку в ведро уборщице. Теперь, конечно же, отец должен провести воспитательную беседу с маленьким сорванцом. Да только Егор – совсем не из таких пап. Он не только оценил выходку мальчика, но и разрешил ему прогулять школу: вместо этого Егор взял ребенка с собой на стройку. Вот тут-то у папы и сына и начались настоящие приключения… Без полиции не обошлось! Следите за развитием событий в сериале Папаньки 1 сезон серия 1.

Женя еле-еле справляется с обязанностями по дому: его жена уехала две недели назад, оставив его одного с тремя детьми. Теперь несчастный папаша пытается выстроить сложный план действий, чтобы везде успеть.

А в театре, где работает Женя, ждут гостей из министерства. Если его представление провалится – он останется без работы!

Как назло, в день премьеры заболел исполнитель главной роли…

У героев сериала Папаньки 1 сезон далеко не всегда получается быть идеальными отцами. Никита нервничает перед родами Иры, Егор из-за сына попадает в неприятности, а у Жени младшая дочь вообще пропала из детского сада. Как они справляются с этой сверхсложной работой – быть папой?