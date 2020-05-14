Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 9 cерию (эфир от 14.05.2020)

14 мая 2020 20:15 Александр Кива
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 9 cерию (эфир от 14.05.2020)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 9 cерию (эфир от 14.05.2020)

14 мая на СТБ зрители увидели 9 серию сериала Папаньки 2 сезон.

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Смотрите в 9 серии сериала Папаньки 2 сезон: 

Никита не может найти общий язык с женой

В сериале Папаньки 2 сезон 9 серия от 14.05.2020 в Егора дела совсем плохи. Банк не собирается возвращать его вклады, а денег на жизнь совсем не осталось. Егор не хочет устраиваться на работу, поэтому решается на крайности – продать загородный дом. Удастся ли мужчине задуманное? Смотрите в комедии Папаньки сезон 2.

Тем временем Никите все сложнее находить общий язык с Ирой. Он сильно устает на работе, а жена этого не замечает и не понимает. Чтобы было больше свободного времени, Ира наняла для дочери няню и даже не посоветовалась с мужем. Как долго Никита выдержит ее капризы? И в кого он будет искать поддержку и понимание? 

9 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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