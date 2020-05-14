Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 14.05.2020)

14 мая 2020 21:15 Александр Кива
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 14.05.2020)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 14.05.2020)

14 мая на СТБ зрители увидели 10 серию сериала Папаньки 2 сезон.

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Смотрите в 10 серии сериала Папаньки 2 сезон: 

Егор искал работу, а нашел новые приключения

В сериале Папаньки 2 сезон 10 серия от 14.05.2020 Егор берется искать работу, но это оказывается не так просто. Хорошо, что у него есть хороший друг Саша, который всегда готов прийти на помощь. Чтобы не оставить товарища в беде, Саша решил взять Егора к себе в ночной клуб. Почему это было плохой идеей? Узнайте в комедии Папаньки сезон 2.

Тем временем Никита уже который день подряд не может выспаться. К ним в гости приехал тесть, который ночью храпит так, что аж стены дрожат. Удастся ли Никите найти тихое место и наконец отдохнуть? 

10 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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