29 июня на СТБ зрители увидели 1 серию сериала За витриной

Смотрите в 1 серии сериала За витриной

Простушка и провинциалка Галя в сериале За витриной 1 серия от 29.06.2020 приезжает в столицу с двумя младшими братьями – Гошей и Павликом. Киев поражает их своих величием и великолепием: здания слишком высоки, в огромных стеклах торговых центров отражается солнце и поток снующих по тротуару людей, здесь много крутых блестящих машин и все прохожие, словно из другого мира, красивые и стильные. Герои сериала За витриной очень выделяются среди толпы: в поблекшей серой одежде, с растрепанными волосами, огромными нескладными чемоданами и растерянностью в глазах.

Они приехали в новый город из поселка в Луганской области. Трое полных сирот год назад похоронили отца. В Киеве у них один родственник – дядя. Но его еще нужно найти: из информации только старый адрес и номер телефона, на другом конце которого не берут трубку.

Завязку любовной истории За витриной 1 серия смотреть без сопереживания и сочувствия тяжело. В этом эпизоде мы узнаем, как Галя вместе со своими братьями жила до переезда в столицу, как они скучают по родителям, что их заставило так кардинально поменять обстановку и отправиться в огромный чужой город. Люди вокруг воспринимают Галю по-разному: кто-то откровенно враждебен, кто-то пытается помочь и поддержать, а кому-то все равно. Девушка еще предстоит познакомится с законами этого места…

Не пропусти и встречу с успешным и обаятельным Андреем Ветровым! Сегодня у нас будет уникальная возможность увидеть властного предпринимателя в деле, пройтись по его торговому центру «Vetrov Plaza», потрогать платья, таинственно поблескивающие на вешалках, почувствовать аромат духов в здешнем бутике и познакомиться с персоналом. А также заглянуть, какие скилеты в шкафу прячет главный герой!

В 1 серии За витриной мы даже побываем за кулисами светской жизни города – на праздновании дня рождения. Чье оно будет? Обязательно узнай прямо сейчас!

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