29 июня на СТБ зрители увидят 2 серию сериала За витриной

Смотрите во 2 серии сериала За витриной

В сериале За витриной 2 серия от 29.06.2020 Гале придется нелегко. Она лишилась дома, ее вещи украли, и она нажила очень злого врага в лице своей двоюродной сестры. Но в одном героиня точно преуспела – ей удалось получить работу в отделе высокой моды!

Однако сложности на повышении в должности не заканчиваются. Теперь надо проявить себя, зарекомендовать перед начальницей и найти общий язык с коллегами. Тяжело это сделать, когда они не очень хотят идти на контакт! Одно можно сказать точно – в отделе высокой моды повысилось напряжение. Девушки вовсе не рады еще одной сотруднице, с которой придется делиться комиссионными. К тому же, они возмущены, почему на работу взяли замухрышку, не старающуюся сохранить фигуру и лицо. Ведь они ради этой работы лезут из кожи вон!

Сможет ли Галя подружиться с ними? И какую стратегию выберет героиня, чтобы задобрить коллег? Смотри во 2 серии сериала За витриной.

А пока Галя обживается на новом месте, Андрей Ветров не может спать спокойно, пока не добьется финансирования для строительства еще одного магазина «Vetrov Plaza-2». Чтобы получить деньги, ему необходимо задобрить Ольгу Сергеевну. Но как это сделать, если железная леди сериала За витриной кривится всякий раз, когда мужчина начинает говорить о своем бизнесе, и даже не ступает на порог молла?

Во 2 серии мы познакомимся с еще одним интересным героем – Владимиром Яновским. Он прилетает в столицу, чтобы возглавить один из крупных банков, который инвестирует в развитие города и дает взаймы большому бизнесу. Володя активный, веселый, уместно учтивый и сдержанный. И, кажется, намного больше подходит на роль зятя заместителя главы горсовета.

Получит ли Ветров свой кредит? И сможет ли он загладить вину перед Викой?

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