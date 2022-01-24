Звонарь: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 20.01.2022)

Группа людей ограбила инкассаторов. Свидетелей нет. Скорее всего кто-то из сотрудников банка дал наводку. Так же становится известно, что во время ограбления один из бандитов получил ранение. Пока Стас отправляется искать подстреленного в больницах и частных клиниках, Антону Звонцову предстоит найти наводчика. Для этого он отправляется в банк. По прибытию оказалось, что в банке уже начали проводить собственное внутреннее расследование. Всех сотрудников опрашивают на детекторе лжи.
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