Звонарь: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 20.01.2022)

24 января 2022 21:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Звонарь: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 20.01.2022)
Звонарь: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 20.01.2022)
пресс-служба канала 2+2

20 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 6 серию детективного сериала «Звонарь». 5 cерию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

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Группа людей ограбила инкассаторов. Свидетелей нет. Скорее всего кто-то из сотрудников банка дал наводку.  Так же становится известно, что во время ограбления один из бандитов получил ранение. Пока Стас отправляется искать подстреленного в больницах и частных клиниках, Антону Звонцову предстоит найти наводчика. Для этого он отправляется в банк. По прибытию оказалось, что в банке уже начали проводить собственное внутреннее расследование. Всех сотрудников опрашивают на детекторе лжи.

6 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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