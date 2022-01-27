Звонарь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 21.01.2022)

21 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию детективного сериала «Звонарь». 7 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Обнаружили тело 25-летнего мужчины, Селезнева, который работал таксистом. По словам свидетелей, перед смертью таксист ругался с мужчиной, которого он подвозил. Пассажир упрекал таксиста в нецензурной форме, платить отказывался, поскольку тот запросил высокую цену. В это же время, Звонарь помогал соседу отыскать его брата Прохорова Геннадия, который отсидел за кражу. Выясняется, что Прохоров и Селезнев когда-то вместе брали склад. Селезнев тогда пошел на сделку со следствием: сдал подельника и в итоге получил полгода условно. Теперь все указывает на то, что Селезнева убил Геннадий. Но так ли это?

7 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.