Звонарь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 21.01.2022)

27 января 2022 13:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Звонарь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 21.01.2022)
Звонарь: смотреть 7 серию онлайн
пресс-служба канала 2+2

21 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию детективного сериала «Звонарь». 7 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеСердце матери: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 28.03.2019)
Обнаружили тело 25-летнего мужчины, Селезнева, который работал таксистом. По словам свидетелей, перед смертью таксист ругался с мужчиной, которого он подвозил. Пассажир упрекал таксиста в нецензурной форме, платить отказывался, поскольку тот запросил высокую цену. В это же время, Звонарь помогал соседу отыскать его брата Прохорова Геннадия, который отсидел за кражу. Выясняется, что Прохоров и Селезнев когда-то вместе брали склад. Селезнев тогда пошел на сделку со следствием: сдал подельника и в итоге получил полгода условно. Теперь все указывает на то, что Селезнева убил Геннадий. Но так ли это?

7 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы украинские сериалы Звонарь

Материалы по теме

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 25.01.2022)
Сериалы

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 25.01.2022)
Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 25.01.2022)
Сериалы

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 25.01.2022)
Морская полиция. Черноморск: стала известна дата премьеры детективного сериала от ICTV
Анонсы на ТВ

Морская полиция. Черноморск: стала известна дата премьеры детективного сериала от ICTV
Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 5 cерию (эфир от 25.01.2022)
Сериалы

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 5 cерию (эфир от 25.01.2022)

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK