Звонарь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 21.01.2022)

21 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию детективного сериала «Звонарь». 8 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Во дворе сосед находит Рому в бессознательном состоянии. На него напали со спины, нанесли ножевое ранение в шею. Рома потерял много крови, состояние тяжелое. Для его жены Насти и его лучшего друга Антона Звонцова это шок. Ни свидетелей нет, ни записей с камер наружного наблюдения. Что бы хоть как-то отвлечься, Антон берется за новое дело. К нему обратилась девушка по имени Инга. Ей нужно что бы он помог ей вернуть единственную память об ее отце – икону.

8 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.