Звонарь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 25.01.2022)

28 января 2022 12:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Звонарь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 25.01.2022)
Звонарь: смотреть 9 серию онлайн
пресс-служба канала 2+2

25 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию детективного сериала «Звонарь». 9 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

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В городе произошла кража с убийством. Фамилия убиенного – Малахов. Пока Звонарь занят своими делами, на допрос к соседям Малахова отправляется Саша Сычов. Сам Звонарь пытается разобраться в деле своего друга Ромы. Рабочая версия: ограбление, т.к. у Ромы при себе была большая сумма денег. Также выясняется, что к Насте пришел сосед Гоша Пантелеев, и теперь заставляет ее оплатить долг мужа. Антон начал подозревать Гошу в покушении на убийство друга, но выяснилось, что у него есть железное алиби.

9 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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