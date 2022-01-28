Звонарь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 25.01.2022)

25 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию детективного сериала «Звонарь». 9 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

В городе произошла кража с убийством. Фамилия убиенного – Малахов. Пока Звонарь занят своими делами, на допрос к соседям Малахова отправляется Саша Сычов. Сам Звонарь пытается разобраться в деле своего друга Ромы. Рабочая версия: ограбление, т.к. у Ромы при себе была большая сумма денег. Также выясняется, что к Насте пришел сосед Гоша Пантелеев, и теперь заставляет ее оплатить долг мужа. Антон начал подозревать Гошу в покушении на убийство друга, но выяснилось, что у него есть железное алиби.

9 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.