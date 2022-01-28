Звонарь: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 25.01.2022)

25 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию детективного сериала «Звонарь». 10 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Пока коллеги Звонаря расследуют убийство девушки, которое произошло этой ночью, Антон помогает некоему Льву Дудину. Льву нужно, что бы Антон отыскал его пропавшую невесту Ольгу Касаткину, и заодно драгоценности, которые она украла. Позже выясняется, что с Олей знаком друг Антона – фотограф Сергей. Сергей рассказал, что она работала в модельном агентстве «Белая роза», куда Звонарь и отправился. Тем временем, Настя всеми способами пытается заработать деньги Роме на операцию и впутывается в очень неприятную историю, а на Антона поступает заявление об избиении, которое написал бывший парень Нади.

10 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.