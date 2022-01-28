Звонарь: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 25.01.2022)

28 января 2022 12:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Звонарь: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 25.01.2022)
Звонарь: смотреть 10 серию онлайн
пресс-служба канала 2+2

25 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию детективного сериала «Звонарь». 10 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеСердце матери: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 28.03.2019)

Пока коллеги Звонаря расследуют убийство девушки, которое произошло этой ночью, Антон помогает некоему Льву Дудину. Льву нужно, что бы Антон отыскал его пропавшую невесту Ольгу Касаткину, и заодно драгоценности, которые она украла. Позже выясняется, что с Олей знаком друг Антона – фотограф Сергей. Сергей рассказал, что она работала в модельном агентстве «Белая роза», куда Звонарь и отправился. Тем временем, Настя всеми способами пытается заработать деньги Роме на операцию и впутывается в очень неприятную историю, а на Антона поступает заявление об избиении, которое написал бывший парень Нади.

10 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы Звонарь

Материалы по теме

Надежда: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 26.01.2022)
Сериалы

Надежда: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 26.01.2022)
Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 25.01.2022)
Сериалы

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 25.01.2022)
Звонарь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 25.01.2022)
Сериалы

Звонарь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 25.01.2022)
Ксения Мишина призналась, что купила жилье, и в новой квартире у нее будет "магическое место"
Новости

Ксения Мишина призналась, что купила жилье, и в новой квартире у нее будет "магическое место"

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
4 знака Зодиака станут богатыми— Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми— Павел Глоба

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK