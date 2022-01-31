Звонарь: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 26.01.2022)

26 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию детективного сериала «Звонарь». 11 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Звонарь случайно находит в вещах Ромы записку с координатами хорошего психиатра. Зачем ему это нужно было – Антону неизвестно, поэтому он направился на поиски этого врача. В клинике в отделении психиатрии он встречает свою школьную учительницу физики. У неё случилось горе: её здорового сына Геннадия сначала без причины задержала милиция, а потом отправила в психбольницу, за якобы неадекватное поведение при задержании. Теперь Звонарю предстоит внедрится в стены клиники и самостоятельно все выяснить.

11 серию сериала Звонарь смотрите в 20:30 на канале 2+2 и после эфира на нашем сайте TV.UA.