Звонарь: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 28.01.2022)

2 февраля 2022 13:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Звонарь: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 28.01.2022)

28 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 серию детективного сериала «Звонарь». 16 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

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В городе умер наркоман от передозировки, а он – сын важного человека в городе. В его крови обнаружили неизвестное наркотическое вещество. Эксперты говорят, что такой состав не просто собрать. В телефоне убитого удалось найти номер заказчика. Это и стало первой зацепкой. Параллельно Звонцов помогает меру города – Анатолию Юрьевичу Кирееву. Его жена Рита изменяет ему с актером и стендапером – Маратом Фомичовым. Анатолий хочет вернуть свою жену, и поэтому обратился к Звонарю.

16 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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