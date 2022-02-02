Звонарь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 28.01.2022)

2 февраля 2022 12:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Звонарь: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 28.01.2022)

28 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 15 серию детективного сериала «Звонарь». 15 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

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За неделю в городе произошло четыре случая ограбления обменных пунктов валюты. Звонарь подозревает, что все ограбления организованы одним человеком и связаны между собой, поскольку во всех четырёх случаях у преступников есть какая-нибудь яркая деталь. Что странно, все ограбления были совершены при участии двоих преступников, а на последнем был всего лишь один. Но всерьез за расследование дела взялся не Звонарь, а Саша Сычов. Антон же отправился решать уйму других дел, ведь его лучший друг до сих пор в больнице, и ему требуется дорогостоящая операция.

15 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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