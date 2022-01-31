Звонарь: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 27.01.2022)

31 января 2022 12:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Звонарь: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 27.01.2022)
Звонарь: смотреть 13 серию онлайн
пресс-служба

27 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 серию детективного сериала «Звонарь». 13 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеСердце матери: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 28.03.2019)
В городе новое убийство. Найдена девушка с ножевыми ранениями в шею. Похоже на почерк серийного убийцы, который давно орудует в городе. Отпечатков пальцев на ноже нет, но Звонарю удалось найти свидетеля. В то же время Антон узнаёт, что новый прокурор Алла Павловна ищет на него компромат по приказу начальника РОВД Ильи Борисовича Арцебашева. Но судьба сыграла с Ильей Борисовичем злую шутку и совершенно случайно, Звонарь находит компромат на него.

13 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы Звонарь

Материалы по теме

Звонарь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 26.01.2022)
Сериалы

Звонарь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 26.01.2022)
Звонарь: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 26.01.2022)
Сериалы

Звонарь: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 26.01.2022)
Говорит Украина: Носила гробы и ребенка, чтобы заработать на квартиру? (эфир от 31.01.2022)
Телешоу

Говорит Украина: Носила гробы и ребенка, чтобы заработать на квартиру? (эфир от 31.01.2022)
Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время
Интервью

Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое времяЭксклюзив

Популярное на сайте

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба
Павел Глоба раскрыл даты рождения тех, кого ждут проблемы в феврале

Павел Глоба раскрыл даты рождения тех, кого ждут проблемы в феврале
Гороскоп на 26 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 26 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 24.01.2022)

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 24.01.2022)
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
Говорит Украина: На бабушке женюсь - на видео с ней заработаю (эфир от 24.01.2022)

Говорит Украина: На бабушке женюсь - на видео с ней заработаю (эфир от 24.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK