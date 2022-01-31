Звонарь: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 27.01.2022)

В городе новое убийство. Найдена девушка с ножевыми ранениями в шею. Похоже на почерк серийного убийцы, который давно орудует в городе. Отпечатков пальцев на ноже нет, но Звонарю удалось найти свидетеля. В то же время Антон узнаёт, что новый прокурор Алла Павловна ищет на него компромат по приказу начальника РОВД Ильи Борисовича Арцебашева. Но судьба сыграла с Ильей Борисовичем злую шутку и совершенно случайно, Звонарь находит компромат на него.
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