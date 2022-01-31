Звонарь: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 27.01.2022)

27 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 серию детективного сериала «Звонарь». 13 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

В городе новое убийство. Найдена девушка с ножевыми ранениями в шею. Похоже на почерк серийного убийцы, который давно орудует в городе. Отпечатков пальцев на ноже нет, но Звонарю удалось найти свидетеля. В то же время Антон узнаёт, что новый прокурор Алла Павловна ищет на него компромат по приказу начальника РОВД Ильи Борисовича Арцебашева. Но судьба сыграла с Ильей Борисовичем злую шутку и совершенно случайно, Звонарь находит компромат на него.

13 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.