Звонарь: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)

3 февраля 2022 10:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Звонарь: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 01.02.2022)
Звонарь: смотреть 17 серию онлайн
пресс-служба канала 2+2

1 февраля на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 17 серию детективного сериала «Звонарь».

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У супругов похитили автомобиль, однако мужчина решил не заявлять в полицию, а самостоятельно найти машину по гелокации мобильного телефона в бардачке. Когда супруги наконец-то нашли авто, на заднем сиденье они обнаружили труп девушки. Как выяснилось, после приезда полиции, убитой оказалась любовница владельца автомобиля. Мужчина признался Звонцову, что назначил ей свидание, но на него не явился. При попытке его задержать, на допрос в отделении, мужчина, со всех сил, начал убегать от полиции. Теперь Звонарь должен найти подозреваемого, разобраться в его темном прошлом и выяснить, кто же убил девушку.

17 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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