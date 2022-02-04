Звонарь: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 03.02.2022)

3 февраля на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 21 серию детективного сериала «Звонарь». 21 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Свидетели убийства последней жертвы Стилета сообщили о случившемся в правоохранительные органы, и наряд полиции отправился на его поиски. Пока за маньяком продолжалась погоня, Звонарь отправился на встречу с местным депутатом. Тот рассказал, что у него есть дочь – умница и красавица. И все бы хорошо, если бы она не снималась в фильмах для взрослых. Отцу ее выбор категорически не нравится, и он хочет, чтобы Звонарь любым способом переубедил ее этим заниматься.

21 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.