Звонарь: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 03.02.2022)

4 февраля 2022 12:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Звонарь: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 03.02.2022)
Звонарь: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 03.02.2022)
пресс-служба канала 2+2

3 февраля на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 21 серию детективного сериала «Звонарь». 21 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

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Свидетели убийства последней жертвы Стилета сообщили о случившемся в правоохранительные органы, и наряд полиции отправился на его поиски. Пока за маньяком продолжалась погоня, Звонарь отправился на встречу с местным депутатом. Тот рассказал, что у него есть дочь – умница и красавица. И все бы хорошо, если бы она не снималась в фильмах для взрослых. Отцу ее выбор категорически не нравится, и он хочет, чтобы Звонарь любым способом переубедил ее этим заниматься.

21 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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