Вік на Вік 2 випуск від 26.03.2025 дивитися онлайн

17 квітня 2025 12:36 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Вік на Вік 2 випуск від 26.03.2025 дивитися онлайн
Вік на Вік 2025: дивитися 2 випуск онлайн від 26.03.2025
Пресслужба Нового каналу

26.03.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск ігрового розважального шоу Вік на Вік 2025. 2 випуск шоу Вік на Вік 2025 від 26.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожєПитання 4 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 25.03.2025
Дивіться у 2 випуску шоу Вік на Вік 2025: сьогодні перевірити різницю між поколіннями зголосилися Павло Зібров і Кенді Суперстар, а ведучий шоу Фіма Константиновський супроводжуватиме їх протягом усіх раундів. Павло Зібров уже в першому раунді зіткнеться з деякими труднощами перекладу з молодіжного сленгу. Хто такі квадробери та чим вони займаються? Що таке фільтри в інстаграмі? Кенді Суперстар вразить свого суперника несподіваним знанням застарілих девайсів. Як блогерка дізналась про кравчучку та спосіб її застосування? Яка відома пісня про колір змусила учасників заспівати? Дивіться онлайн шоу Вік на Вік 2 випуск від 26.03.2025.

2 випуск ігрового шоу Вік на Вік 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Вік на Вік дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу телешоу онлайн Новий канал відео Павло Зібров Фіма Константиновський Вік на Вік телешоу 2025 Кенді Суперстар

Матеріали на тему

Сім’я по неділях: стартували зйомки комедійного серіалу для Нового каналу
Анонси на ТВ

Сім’я по неділях: стартували зйомки комедійного серіалу для Нового каналу
єПитання 4 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 25.03.2025
Телешоу

єПитання 4 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 25.03.2025
ТОП серіалів 2025 року, які Тетяна Висоцька рекомендує додати до списку перегляду
Кіноперсона

ТОП серіалів 2025 року, які Тетяна Висоцька рекомендує додати до списку перегляду
Героїня «Холостяка» Настя Анісімова розповіла про своє таємне кохання на проєкті
Новини

Героїня «Холостяка» Настя Анісімова розповіла про своє таємне кохання на проєкті
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Це так зворушливо: до дня народження MÉLOVIN опублікував відеорозмову з собою маленьким

Це так зворушливо: до дня народження MÉLOVIN опублікував відеорозмову з собою маленьким
Режисер Віталій Кукса: У серіалі «Кохання та полум'я» є реальні історії рятувальників

Режисер Віталій Кукса: У серіалі «Кохання та полум'я» є реальні історії рятувальників
Колесо фортуни: дивитися 3 випуск онлайн від 22.03.2025

Колесо фортуни: дивитися 3 випуск онлайн від 22.03.2025
МастерШеф 15 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 12.04.2025

МастерШеф 15 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 12.04.2025

Популярне відео

Колесо фортуни: дивитися 3 випуск онлайн від 22.03.2025

Колесо фортуни: дивитися 3 випуск онлайн від 22.03.2025
МастерШеф 15 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 12.04.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 12.04.2025
Один за всіх 19 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 23.03.2025

Один за всіх 19 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 23.03.2025
Вік на Вік 2025: дивитися 2 випуск онлайн від 26.03.2025

Вік на Вік 2025: дивитися 2 випуск онлайн від 26.03.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK