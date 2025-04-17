Вік на Вік 2 випуск від 26.03.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску шоу Вік на Вік 2025: сьогодні перевірити різницю між поколіннями зголосилися Павло Зібров і Кенді Суперстар, а ведучий шоу Фіма Константиновський супроводжуватиме їх протягом усіх раундів. Павло Зібров уже в першому раунді зіткнеться з деякими труднощами перекладу з молодіжного сленгу. Хто такі квадробери та чим вони займаються? Що таке фільтри в інстаграмі? Кенді Суперстар вразить свого суперника несподіваним знанням застарілих девайсів. Як блогерка дізналась про кравчучку та спосіб її застосування? Яка відома пісня про колір змусила учасників заспівати? Дивіться онлайн шоу Вік на Вік 2 випуск від 26.03.2025.
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