Колесо фортуни 4 випуск від 29.03.2025 дивитися онлайн

26 квітня 2025 13:41 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Колесо фортуни 4 випуск від 29.03.2025 дивитися онлайн
Колесо фортуни: дивитися 4 випуск онлайн від 29.03.2025
пресслужба каналу 1+1 Україна

29.03.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск шоу-вікторини Колесо фортуни. 4 випуск шоу Колесо фортуни від 29.03.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску вікторини Колесо фортуни: у кожному випуску троє кмітливих українців розгадують фрази, зашифровані у пазлах, випробовуючи власну ерудицію та вдачу. Сьогодні за головний приз поборються менеджер з продажу професійного посуду Аркадій, викладачка з постановки голосу Дар'я та артист розмовного жанру і волонтер Максим. Вони всі прийшли з різних причин, але в них всіх одна ціль – перемогти! Хто ж виявиться більш везучим та кмітливішим? Дивіться онлайн вікторину Колесо фортуни 4 випуск від 29.03.2025.

3 випуск шоу Колесо фортуни 1+1 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски вікторини Колесо фортуни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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