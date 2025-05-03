Вік на Вік 3 випуск від 02.04.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску шоу Вік на Вік 2025: сьогодні перевірити різницю між поколіннями зголосилися ведуча та гумористка Катерина Олос і шоумен Дмитро Коляденко, а ведучий шоу Фіма Константиновський супроводжуватиме їх протягом усіх раундів. Катя Олос шалено хотіла перемогти в шоу, тому використовувала всі методи боротьби, включаючи пікдазки, улещування ведучого Фіму Константиновського та навіть Google. Такої жаги до перемоги ти ще не бачив! Дмитро Коляденко чудово обізнаний у молодіжних тенденціях. Але чи знає він, хто такі чайлдфрі? Чи назве поіменно всіх супергероїв-месників? І чи зможе впізнати молодих популярних акторів? Гра обіцяє бути дуже цікавою й напруженою. Хто переможе: досвід чи юнацьке завзяття? Яке завдання для Каті в останньому раунді шокує всіх присутніх і навіть змусить суперника відвернутися? Яка відома пісня про колір змусила учасників заспівати? Дивіться онлайн шоу Вік на Вік 3 випуск від 02.04.2025.
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