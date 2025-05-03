Світ навиворіт. Україна 2 сезон 6 випуск від 04.04.2025 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 04.04.2025
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04.04.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна. 6 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна новий сезон від 04.04.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 6 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: у цьому випуску Дмитро Комаров порине у побут та культуру українських болгар! Команда проєкту вирушила на південь України у сонячну Бессарабію! Ми побачимо справжню виноградну плантацію! Як відбувається свято збору винограду? Як українські болгари зберігають та передають культуру своїх пращурів наступному поколінню? Як виготовляють домашнє вино та які традиційні страви готують в Бессарабії? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 6 випуск від 04.04.2025.