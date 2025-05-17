МастерШеф 15 сезон 12 випуск від 17.05.2025 дивитися онлайн

17 травня 2025 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 12 випуск від 17.05.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 15 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 17.05.2025
Пресслужба каналу СТБ

17.05.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 12 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 12 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 17.05.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: цього разу на аматорів чекатиме справжня подорож у часі, на 100 років назад! Конкурс буде командним, учасники поділяться самостійно. На кухарів чекатиме окрема кімната, а в ній – 2 столи для телеграфістів, на них сам пристрій та азбука Морзе. До кімнати заходитимуть по представнику з кожної команди. Також в ній буде екран з рецептом страви, який учасники мають передати команді. Для цього буде декілька шляхів. Що з цього вийде? Та яка команда отримає чорні фартухи? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 12 випуск від 17.05.2025.

12 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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