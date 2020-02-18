Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 18.02.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 февраля.
Напряженные отношения в 61-летней Валентины Райковой с ее соседом Игорем Павлюком из Запорожской области продолжаются уже 10 лет. Конфликт разгорелся сразу после того, как Валентина отказалась продать Игорю свою часть дома. Но не только Валентина страдает от действий своего соседа. Ирина Халиман, которая живет с другой стороны дома и ухаживает за тяжелобольной лежачей свекровью, тоже вынуждена ежедневно отстаивать свое законное жилье. Что происходит вокруг дома на трех владельцев и почему каждая попытка договориться с соседками - завершается вызовом полиции?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.