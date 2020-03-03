Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 03.03.2020)

3 марта 2020 22:40 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 03.03.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 03.03.2020)

3 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 2 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 2 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

Судьба маленькой украинки в европейской семье

Биби не повезло: приемные родители относились к девочке не очень тепло. В студии проекта Тайны ДНК девушка признается, что отец ее бил, а у матери были проблемы с психикой. Они хотели, чтобы Биби полюбила юбки и прочие «девчачьи штучки». Они просто не могли воспринимать приемную дочь такой, какая она есть – а Биби с детства была пацанкой. В 10 лет девочка оказалась в интернате, брошенная и никому не нужная. Уже тогда она задумалась о том, есть ли у нее где-то настоящая семья.

Рождение собственного ребенка стало толчком для Биби Молль

Биби выросла и превратилась в красивую молодую женщину. Она обзавелась собственной семьей и снова вернулась к мысли о поисках родни. Во 2 выпуске Тайны ДНК от 03.03.2020 Биби признается: она не понимает, как можно добровольно отказаться от своего ребенка. Она сама стала матерью, и для Биби нет ничего важнее семьи. Она надеется найти родственников в Украине. Все, что есть у Биби Молль для того, чтобы начать поиски, – это свидетельство о рождении и выписка из больницы.

Как Саша превратилась в Биби

В документах героини 2 выпуска Тайны ДНК указано, что при рождении ее назвали Александрой Дидченко. Журналистам удалось узнать, что в марте 1995 года Сашу-Биби нашли в подъезде жилого дома. Так она и попала в детдом, откуда ее потом забрали приемные родители. Но кем же была родная мама Биби?

Девушка переживает из-за того, что семья может ее не принять. Биби состоит в браке с женщиной, и она не уверена, как к этому отнесется ее родная мать. Сможет ли девушка спустя 24 года жизни за границей найти свою настоящую семью?

2 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите в 22:45 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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