Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 10.03.2020)
10 марта 2020 22:40
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 10.03.2020)
10 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 3 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.
Таємниці ДНК: 11-летний Саша мечтает стать врачом, а еще – побороть сахарный диабет, который уже три года не дает ему жить привычной жизнью. Мать школьника, Екатерина, больше не в силах тянуть на себе все финансовые расходы семьи. Отец Саши живет неподалеку, но помогать экс-супруге и сыну отказывается. Сергей платил алименты, но когда Екатерина подала иск об увеличении суммы в связи с болезнью сына, мужчина не только подал встречный иск, но и заявил, что Саша – не его ребенок!
3 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите в 22:45 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.