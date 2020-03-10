Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 10.03.2020)

10 марта 2020 22:40 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 10.03.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 10.03.2020)

10 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 3 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 3 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК: 11-летний Саша мечтает  стать врачом, а еще – побороть  сахарный диабет, который уже  три года не дает ему жить привычной жизнью. Мать школьника, Екатерина, больше не в силах тянуть на себе все финансовые расходы семьи. Отец Саши живет неподалеку, но помогать экс-супруге и сыну отказывается. Сергей платил алименты, но когда Екатерина подала иск об увеличении суммы в связи с болезнью сына, мужчина не только подал встречный иск, но и заявил, что Саша – не его ребенок!

3 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите в 22:45 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

 

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