Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 22.03.2020)

22 марта на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 4 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 4 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

В студии проекта Тайны ДНК 2020 соберутся возможные родственники Владислава

Несколько семей увидели в новостях сюжет о мужчине, который потерял память. Они все сдали свой генетический материал на тест. В студии проекта каждый из гостей расскажет свою версию того, кем мог быть Владислав Клименко в прошлом. Две женщины утверждают, что он может быть их двоюродным братом. Еще один мужчина считает, что Владислав может быть его родственником. Где же правда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Тайны ДНК 4 выпуск.

Дело Владислава Клименко окажется довольно запутанным. Журналисты поедут по адресу, который указан в документах мужчины. На том месте они не найдут ничего, кроме бюро ритуальных услуг. Многие жители этой улицы живут тут уже десятки лет, но никто из них не может вспомнить Владислава.

Может ли быть так, что мужчина нелегально поехал на заработки в Италию и там стал жертвой несчастного случая? Кто он на самом деле, и найдутся ли его родственники?

4 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите в 22:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.