Рассмеши комика: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

14 марта 2020 18:30 Юлия Крутиева
Рассмеши комика: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Рассмеши комика: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
пресс-служба канала 1+1

14 марта на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA зрители увидели премьерный выпуск нового сезона юмористического проекта «Рассмеши комика».

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В этом сезоне кресло судьи рядом с Евгением Кошевым заняла эпатажная украинская артистка Оля Полякова. А новым ведущим шоу «Рассмеши комика» вместо Игоря Ласточкина стал Юрий Ткач, который до этого уже побывал в роли судьи этого проекта.

Участниками нового сезона «Рассмеши комика» станут известные юмористы, актеры, участники stand-up проектов и популярные медийные личности, которые будут представлять такие города: Житомир, Сумы, Харьков, Киев, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Львов и Хмельницкий.

Отметим, что новый сезон шоу «Рассмеши комика» будет выходить не просто в развлекательном, но и социально направленном формате. Так, юмористы объединяются в команды, представляя конкретный город, а деньги за смех судей они будут тратить на реализацию социального проекта своего населенного пункта. Если участникам не удастся рассмешить звездных комиков, они будут вынуждены реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу, выложив деньги из собственных карманов.

Новый выпуск проекта «Рассмеши комика» смотрите в 18:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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1+1 Евгений Кошевой Оля Полякова Рассмеши комика Юрий Ткач телешоу юмор

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