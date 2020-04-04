Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 14 выпуск от 04.04.2020

4 апреля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Шеф-повар Андрей Дромов предложит телезрителям новое меню на день, блюда из которого не оставят равнодушными даже гурманов. На завтрак он приготовит оригинальный сэндвич со шпинатом, ветчиной и отварной глазуньей. На обед – легкий зеленый борщ со свининой. А на ужин – ароматную курицу по-тоскански.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.