Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 14 выпуск от 04.04.2020

4 апреля 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 14 выпуск от 04.04.2020

4 апреля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Читайте такжеГотовим вместе: Рыбные блюда (эфир от 17.03.2019)
Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

Шеф-повар Андрей Дромов предложит телезрителям новое меню на день, блюда из которого не оставят равнодушными даже гурманов. На завтрак он приготовит оригинальный сэндвич со шпинатом, ветчиной и отварной глазуньей. На обед – легкий зеленый борщ со свининой. А на ужин – ароматную курицу по-тоскански.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

Облако тегов

Интер Готовим вместе телешоу

Материалы по теме

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Телешоу

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Первое, второе и компот: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Телешоу

Первое, второе и компот: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: из мяса профи могут приготовить даже десерт
Анонсы на ТВ

МастерШеф. Профессионалы-2: из мяса профи могут приготовить даже десерт
Вечерний Квартал: актеры покажут, каким будет гардероб девушек после карантина
Анонсы на ТВ

Вечерний Квартал: актеры покажут, каким будет гардероб девушек после карантина

Популярное на сайте

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK