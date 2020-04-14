Супермама: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 14.04.2020)
14 апреля на канале СТБ вышел 6 выпуск шоу Супермама.
Екатерина в 6 выпуске программы Супермама убеждена: она достойна победы, потому что в 27 лет смогла создать прибыльный бизнес и родить двоих детей. Но из-за слишком плотного графика Катя постоянно оставляет одну дочь на няню, а со второй и вообще постоянно не живет. Кажется, за бизнес-гонкой она забыла о тихих и спокойных вечерах в кругу родных… Или нет? Покажет реалити Супермама 6 выпуск.
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