Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 13.04.2020

13 апреля на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

13 апреля в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет новый выпуск программы журналистских расследований «Гроші». Сегодня журналисты «Грошей» проведут эксперимент и выяснят, как работает украинский рынок труда в условиях карантина.

Последние тенденции на рынке труда показывают, что с введением карантина в Украине вырос уровень безработицы. Официально, по данным украинских Центров занятости, в стране насчитывается более 350 тысяч безработных, 40 тысяч из них зарегистрировались именно во время карантина. По словам экспертов, одной из причин этого может быть то, что часть малого и среднего бизнеса была вынуждена закрыть новые вакансии, или даже сократить штат уже нанятых сотрудников.

В новом выпуске «Гроші» проанализируют, какие вакансии сегодня являются самыми востребованными на рынке труда, какие зарплаты предлагают украинцам, и какие профессии сегодня переживают кризис. Журналистка проведет социальный эксперимент и проверит на себе вакансии, на которые вырос спрос во время карантина. А также пообщается с украинцами, которые были вынуждены сменить профессию и переквалифицироваться, чтобы не остаться без денег во время карантина.

Также в новом выпуске «Гроші» пообщаются с владельцами малого и среднего бизнеса, которые на период карантина были вынуждены приостановит свою деятельность. Как украинский бизнес переживает карантин, какие убытки ежедневно несут предприниматели, и что ждет их после завершения пандемии - смотрите в программе «Гроші» с ведущим Александром Преподобным онлайн на нашем сайте tv.ua.