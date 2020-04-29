Супермама: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 29.04.2020)

29 апреля 2020 17:15 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 29.04.2020)
Супермама: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 29.04.2020)

29 апреля на канале СТБ вышел 15 выпуск шоу Супермама.

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Смотрите в 15 выпуске шоу Супермама

Участницы приедут к Марине в 15 выпуске проекта Супермама, но не застанут хозяйку дома. Марина не стала отменять поход в салон красоты и тренировку ради гостей. Вместо нее соперниц встретит 6-летний Артур. Мальчик окажется настоящим джентльменом: предложит гостьям разуться и пойдет на кухню готовить обед. Тут-то мамы и насторожатся. Ребенок самостоятельно зажигает газовую плиту, пользуется ножом и лезет на верхние полки шкафчиков за продуктами! Неужели Марина допускает, чтобы ее сын подвергал себя такой опасности?

15 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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