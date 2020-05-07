Супермама: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 07.05.2020)

7 мая 2020 17:30 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 07.05.2020)
Супермама: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 07.05.2020)

7 мая на канале СТБ вышел 20 выпуск шоу Супермама онлайн.

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Смотрите в 20 выпуске шоу Супермама

Сегодня вы узнаете, как живет заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева. За 43 года популярная мама не только стала успешной певицей, режиссером, композитором и бизнес-леди, которая создала фабрику эстрады Татьяны Пискаревой, но и хранительницей семейного очага. Самая большая радость женщины – это любимый муж, который обеспечивает семью, и две дочери – Надежда и Анастасия. Участница реалити Супермама (07.05.2020) воспитывает их истинными леди. Татьяна уверена: ее задача – помочь доченькам реализоваться в творчестве. Поэтому с детства Настя и Надя держат в руках микрофон, часами тренируются на сцене и выступают на различных фестивалях. Но стала ли Татьяна Пискарева для детей не только строгим педагогом, но и лучшим другом?

20 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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