Супермама: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 07.05.2020)
7 мая на канале СТБ вышел 20 выпуск шоу Супермама онлайн.
Сегодня вы узнаете, как живет заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева. За 43 года популярная мама не только стала успешной певицей, режиссером, композитором и бизнес-леди, которая создала фабрику эстрады Татьяны Пискаревой, но и хранительницей семейного очага. Самая большая радость женщины – это любимый муж, который обеспечивает семью, и две дочери – Надежда и Анастасия. Участница реалити Супермама (07.05.2020) воспитывает их истинными леди. Татьяна уверена: ее задача – помочь доченькам реализоваться в творчестве. Поэтому с детства Настя и Надя держат в руках микрофон, часами тренируются на сцене и выступают на различных фестивалях. Но стала ли Татьяна Пискарева для детей не только строгим педагогом, но и лучшим другом?
20 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.
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