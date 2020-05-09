Первое, второе и компот: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

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Наваристая шурпа из баранины и хрустящие жареные карасики

В 8 выпуске утреннего кулинарного шоу Первое, второе и компот 1 сезон Виктор Бронюк приготовит три вкусных сытных блюда. Дело идет к лету, так что пора есть побольше салатов, свежих овощей и рыбы.

Шурпа – шедевр в мире супов

Это блюдо готовят в Азербайджане, Казахстане, Киргизии и многих других восточных странах. В Украине хорошую шурпу тоже любят и уважают. Этот ароматный наваристый суп с мясом и овощами часто считают «похмельным», ведь он получается довольно жирным. В 8 выпуске шоу Перше, друге і компот Виктор Бронюк приготовит шурпу с бараниной. Это один из традиционных рецептов известного блюда. Можно использовать и другие виды мяса, но хорошая баранья лопатка – это секрет однозначного успеха! Главное – правильно выбрать мясо. Многие побаиваются готовить баранину из-за специфического запаха, которым она обладает. Виктор Бронюк расскажет, как правильно выбрать и подготовить мясо. А еще певец и музыкант поделится историей о том, как он 10 лет назад разводил овец. Удивлены? Узнайте подробности прямо сейчас!

Восхитительные жареные караси

Во всем мире поют оды морской рыбе – она ведь такая полезная, содержит в себе незаменимые жирные кислоты, микро- и макроэлементы. А как же наша обычная речная рыба? Не стоит забывать о том, что это тоже вкусный и полезный продукт! Люди часто говорят о том, что есть рыбу раз в неделю – это слишком дорого. Однако это не так, если взять хорошо знакомые нам караси! Виктор Бронюк в 8 выпуске шоу Перше, друге і компот расскажет, как правильно приготовить эту рыбку. Многие не любят карасей за большое количество костей. Ведущий покажет, как легко избавиться от этой проблемы.

Как обычно, Виктор Бронюк поделится своими маленькими секретами. Он добавляет в шурпу и к карасям непривычные ингредиенты, которые кардинально меняют вкус готовых блюд.

А напоследок ведущий покажет, как приготовить простой и вкусный салат из крабовых палочек. Записывайте рецепты

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