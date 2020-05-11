Супермама: смотреть онлайн 22 выпуск (эфир от 11.05.2020)

11 мая 2020 19:53 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 22 выпуск (эфир от 11.05.2020)
Супермама: смотреть онлайн 22 выпуск (эфир от 11.05.2020)

11 мая на канале СТБ вышел 22 выпуск шоу Супермама онлайн.

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Смотрите в 22 выпуске шоу Супермама

Не пропустите знакомство с мамой-блогершей – смотрите онлайн семейный проект Супермама 22 выпуск от 11.05.2020 на сайте телеканала СТБ. Татьяна гордится тем, что ей удается гармонично сочетать работу над своим блогом, воспитание 2-летней дочери Амины и развитие романтических отношений с любимым мужем. Более того, она преодолела главный стереотип в жизни каждой жены: место женщины на кухне и возле швабры с ведром. Таня – успешная бизнесвумен, которая вместо того, чтобы заниматься бытом, проводит время с родными. Однако с этим не согласились участницы шоу Супермама 2020.

В 22 выпуске Люда раскритиковала кулинарные способности Тани, принеся с собой сельдь под шубой, чтобы не дай Бог не остаться голодной. Илона включила режим ревизора и под лупой выискивала пылинки в квартире блогерши. А Марго не поняла метода воспитания маленькой Амины. Супруги задаривают дочь игрушками и пытаются дать ей все самое лучшее. Однако не делает ли Таня хуже Амине своими действиями?

22 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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